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江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が５日、１０００人（発表日...
道警函館方面本部は、今年１月から今月４日までに管内でクマの目撃などに...
函館市東川町在住の角谷隆一さん（１００）は４日、日本赤十字社に５００...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感...
函館少年刑務所は５日、同刑務所の３０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに感...
北海道銀行十字街支店（函館市末広町１０）の行員、大塚美優さん（２０）...
【北斗】茂辺地駅で１９９４年から２７年間、切符の販売と駅舎の清掃を担...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
東京五輪第１５日の６日、卓球男子団体の３位決定戦で、日本は韓国を下し...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
空手は６日、男子形が行われ、喜友名諒（劉衛流龍鳳会）が決勝に進み、銀...
陸上は６日、男子５０キロ競歩が行われ、日本勢は川野将虎（旭化成）が３...
自然豊かな大沼散策中に立ち寄って 地元の恵みたっぷりのメニューを堪能...
【北斗】石別地区観光推進事業実行委員会は、市三ツ石・当別地区（石別地...
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◇陸上〈午前５時３０分〉 ※男子５０キロ競歩＝川野、丸尾、勝木 〈午後...
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