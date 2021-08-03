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北方領土復帰期成同盟渡島地方支部（村上幸輝支部長）は２日、北方領土返...
海上自衛隊第１掃海隊（野口泰志司令）に所属する掃海艦「あわじ」（元田...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は２日、食中毒警報を発令した。最高気温２８度以上が予想...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
江差、八雲の両保健所は２日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
国の特別史跡・五稜郭跡で箱館奉行所の付属建物「兵糧庫」の特別公開が１...
【北斗】「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生１、宮崎浩憲代表）を利用する...
◇陸上 〈午前９時〉 女子やり投げ予選＝北口 ...
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、２年分の候補が審議され...
全日空（ＡＮＡ）函館空港所（畑雅彦所長）は２日、例年「函館港まつり」...
５日から札幌市内で開催される東京五輪の競歩とマラソンに函館工業高校教...
札幌管区気象台は２日、道内の７月の天候状況をまとめた。高気圧に覆われ...
サッカーＪ１の横浜Ｆ・マリノスは７月２９日、函館市出身の村上悠緋選手...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町）では、札幌市の「障がい者就労支援...
【和歌山】函館大付属柏稜高校理科研究部（佐々木泰斗部長、部員５人）が...
函館市内を散策し地形や自然の歴史を学ぶ「ジオ散歩」や、実験などを通じ...
○…遺愛女子高校吹奏楽局の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ会主催）が７日...