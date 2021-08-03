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社会

市立函館保健所　食中毒警報発令

[ 社会 ]

　市立函館保健所は２日、食中毒警報を発令した。最高気温２８度以上が予想...

市立函館保健所　食中毒警報発令

江差・八雲保健所で食中毒警報

[ 社会 ]

　江差、八雲の両保健所は２日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...

江差・八雲保健所で食中毒警報
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第１２日（２日）の日本選手日程

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

◇陸上 〈午前９時〉　　　　　　　　　　　　　女子やり投げ予選＝北口　...

第１２日（２日）の日本選手日程
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第１２日（２日）の日本選手日程

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第１１日までのメダル表

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日本、米国破り準決勝へ　４日に韓国と対戦―野球

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三浦、男子３０００障害で７位入賞―陸上

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日本、準々決勝に進めず―バレーボール女子

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文田は決勝で敗れる―レスリング

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村上、種目別ゆかで銅　日本女子５７年ぶりメダル―体操

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橋岡、男子走り幅跳び６位―陸上

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函館工業高の川合教諭が審判員に　東京五輪　競歩・マラソンで

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江差の月平均気温過去最高２３・４度　７月天候状況

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村上選手　来季Ｊ１の横浜Ｆ・マリノス内定

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市縄文文化交流センターで土偶箱販売中

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