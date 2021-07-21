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北海道付近が引き続き高気圧に覆われたことで、２１日も渡島・桧山地方は...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、八雲の各保健所は２１日、管内に食中毒警報を発令した。...
【木古内】「咸臨丸とサラキ岬に夢見る会（舛野信夫会長）と町観光協会は...
本紙創刊の１９９７年１月から昨年１２月まで連載していた「暮らしの園芸...
【北斗】北斗まちの大学（高橋幸村代表）の「プペルバス＆トラック～光る...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われた影響で、２０日の渡島・桧山地方は...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われたことで、２１日も渡島・桧山地方は...
函館市教委は２１日、１３～１９日に函館アリーナで行われた東京五輪カナ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】恩村内科...
【森】町教育水準向上対策協議会社会教育部が主催する「ふれあい体験教室...
全日空（ＡＮＡ）とＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの影...
函館市がまとめた７月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
この夏は特に函館近郊や知内方面でヒラメが好調だ。函館近郊では良型のブ...
ショア（岸）からのブリ釣りで好釣果の知らせが届いた。フィッシュランド...
函館山沖のイカ釣りが活気づいてきた。フィッシュランド函館西桔梗店の常...
▽道南でマゾイ爆釣り（１７日） 仕事と天候の事情でなかなか釣りに行け...