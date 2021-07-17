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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で１５日、函館・近...
札幌管区気象台は１５日、道内の向こう１カ月（１７日～８月１６日）の天...
函館中央署と函館西署は１６日、函館運転免許試験場（石川町）で、６５歳...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町、中野恒社長）で１５日、夜に咲き、朝には...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
渡島総合振興局と桧山振興局は１６日、渡島、桧山の各合同庁舎で今年度の...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】内科・小...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会第１日（７月１７日）札幌円...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で１５日、函館・近...
競輪の「第１７回サマーナイトフェスティバル（ＧⅡ）」が１６日、函館競...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会（道...
今月２７日にも世界文化遺産登録が決まる見込みの「北海道・北東北の縄文...
社会福祉法人全国手話研修センター（京都）は、１０月９日に始まる「第１...