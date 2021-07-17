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函館中央署と函館西署は１６日、函館運転免許試験場（石川町）で、６５歳...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町、中野恒社長）で１５日、夜に咲き、朝には...
道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する意見が学...
渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で１５日、函館・近...
競輪の「第１７回サマーナイトフェスティバル（ＧⅡ）」が１６日、函館競...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会（道...
今月２７日にも世界文化遺産登録が決まる見込みの「北海道・北東北の縄文...
社会福祉法人全国手話研修センター（京都）は、１０月９日に始まる「第１...
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道は１７日、北海道みんなの日（愛称・道みんの日）に合わせ、函館の飲食...
道がコープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテナショッ...
函館出身の彫刻家、故・池田譲さん（享年５５）の妻・みどりさん（７０）...