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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町、中野恒社長）で１５日、夜に咲き、朝には...
道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する意見が学...
渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
【上ノ国】桧山広域行政組合上ノ国消防署（久末健一署長）はこのほど、上...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は２５日、大沼国際セミナーハウスで映画...
道南駅伝競走大会実行委（委員長・西川康之函館市戸井支所長）は、１０月...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
【北斗】北斗茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童１０人、生徒１５人）...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
【江差】町は１５日の町議会全員協議会で、新型コロナウイルス感染症対応...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...