函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 写真の日
    2021年版
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

函館で３７日ぶり新規感染ゼロ

[ 社会 ]

　市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...

函館で３７日ぶり新規感染ゼロ
社会 記事一覧へ

最新記事

桧山広域行政組合が一般消防士募集

[ お知らせ ]

　【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...

桧山広域行政組合が一般消防士募集

噴火湾で良型アブラコ、イワシも

[ 釣り ]

　フィッシュランド函館西桔梗店常連の女性アングラーが１７日、釣り仲間と...

噴火湾で良型アブラコ、イワシも

椴法華沖根ボッケ好調

[ 釣り ]

　先週末の道南は悪天候に見舞われたこともあり、目立った釣果は聞こえなか...

椴法華沖根ボッケ好調
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

噴火湾で良型アブラコ、イワシも

噴火湾で良型アブラコ、イワシも

椴法華沖根ボッケ好調

椴法華沖根ボッケ好調

北斗の漁港でサビキ釣り、チカなど

北斗の漁港でサビキ釣り、チカなど

矢田釣具店・道南釣り情報

矢田釣具店・道南釣り情報

【速報】道内で４９人感染　渡島で１人

【速報】道内で４９人感染　渡島で１人

函館市内、２日連続新規感染者ゼロ

函館市内、２日連続新規感染者ゼロ

８月にファイターズが函館で「エキシビションマッチ」

８月にファイターズが函館で「エキシビションマッチ」

起業人／ここから　岡嶋大さん

起業人／ここから　岡嶋大さん

函館生まれの陶芸家七尾さん、２７日まで厚沢部で作品展

函館生まれの陶芸家七尾さん、２７日まで厚沢部で作品展

【写真特集】渡島中体連ソフトテニス（２２日）

【写真特集】渡島中体連ソフトテニス（２２日）

最新動画

老舗味めぐり／太田かまぼこ

お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ／アットホームな宿と食事処

おやつべーぐるメルチッチ／もっちりふわふわのベーグル

企業探訪／大中山ふでむら

ラーニキッチン昭和店／昼のチーズナンセット割引き中

動画一覧

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

6月23日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

イベントカレンダー

2021年6月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク7月号