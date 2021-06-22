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２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦駅構内で、上り線の信号機が赤...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用客の減少に伴い、２日...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
北海道に出されていた新型コロナウイルスの緊急事態宣言は２１日に解除と...
道南虫の会（事務局・函館）の対馬誠さんは、小学生と保護者を対象にキア...
函館市主催の「男女共同参画パネル展」が２１日、市役所１階市民ホールで...
函館市は２１日、入舟町前浜海水浴場の今夏の開設を中止すると発表した。...
２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦駅構内で、上り線の信号機が赤...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用客の減少に伴い、２日...
【豊浦】ＪＲ北海道によると、２２日午後０時４０分ごろ、ＪＲ室蘭線豊浦...
【福島】２１日に発表された大相撲名古屋場所の番付編成会議で、福島町職...
【知内】第２回町議会定例会が２２日開会し、一般質問に１人が登壇した。...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２５日...
【厚沢部】町の渋田正己町長は、新型コロナウイルスの影響で疲弊する町内...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...