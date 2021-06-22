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市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
北海道に出されていた新型コロナウイルスの緊急事態宣言は２１日に解除と...
道南虫の会（事務局・函館）の対馬誠さんは、小学生と保護者を対象にキア...
函館市主催の「男女共同参画パネル展」が２１日、市役所１階市民ホールで...
函館市は２１日、入舟町前浜海水浴場の今夏の開設を中止すると発表した。...
【福島】町日向の鳴海健児さん（８１）が町に寄贈した横断幕を引き立てる...
【乙部】江差署と町などはこのほど、町緑町の乙部駐在所前に整備した花壇...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
【厚沢部】町の渋田正己町長は、新型コロナウイルスの影響で疲弊する町内...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
祖父が築いた看板を背負い 受け継ぐ思いを新たな味に １９４５年、戦後...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...