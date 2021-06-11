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【札幌、旭川、小樽】道などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
函館商工会議所銭亀沢地区青年部（林裕馬部長）は、新型コロナウイルス感...
気象庁によると、１０日午後６時５６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
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道は１０日、渡島管内に住む３人が新型コロナウイルスに感染し、知内中学...
【北斗】１０日の道内は東側から張り出した高気圧に覆われ、森、八雲、北...
【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
【室蘭】高体連全道大会ハンドボールの最終日は１１日、室蘭市体育館など...
１１日の道内は日本の東から張り出す高気圧に覆われた影響で、渡島・桧山...
【札幌】鈴木直道知事は１１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスのデ...
【森】町砂原の特産品「ベビーホタテ」をふんだんに使用した弁当。毎日、...
【上ノ国】道立総合研究機構中央水産試験場は３日、小砂子漁港のいかだで...
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【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）は、...
歴史ある町で愛される 老舗だからこそ生み出せた心に残る一品 「吉田画...