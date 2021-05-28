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国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
鈴木直道知事は２６日、北海道への新型コロナウイルスの緊急事態宣言の延...
函館大谷高校は２７日、関係者に新型コロナウイルスの感染が判明し、濃厚...
函館市の五稜郭公園では長年親しまれているフジ棚でノダフジの花が早くも...
市立函館保健所は２７日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに年代非公表の男性１人が新型コ...
気象庁によると、２７日午前６時４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震...
【江差】江差署（武田直人署長）はこのほど、ボランティアで地域の交通安...
【北斗】「北斗市夏まつり」の実行委員会は２５日、新型コロナウイルスの...
先日、函館市内の講演会で、新型コロナに関する講師の一言に強く同感した...
函館市西桔梗町の菓子製造・小売りの「吉田食品」（吉田貴之社長）は、話...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「縄文遺跡群」が世界文化遺産に今夏に...
函館市の工藤寿樹市長は２７日午前、市役所で記者会見を開き「長年にわた...
鈴木直道道知事の話 正式登録に向け大きく前進したものと大変うれしく思...
鈴木直道知事は２６日、北海道への新型コロナウイルスの緊急事態宣言の延...
函館大学（野又淳司学長）で２４日、２００９年に始まった裁判員制度にま...
函館市は２６日、日本生命函館支社（北村太支社長）と市民の健康づくりに...
函館山ロープウェイ人事 ◇役員（５...