【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。このうち道検査分は渡島管内の５人、桧山管内の１人を含む１５１人、旭川市２２人、小樽市８人、函館市１人。札幌市は３８８人（再陽性１人）で、道内全体では５７０人となった。

道によると、渡島の５人は２０代女性２人、３０代女性３人で全員が国籍非公表。桧山の１人は７０代男性。道検査分のこのほかの地域別内訳は石狩５８人、胆振２８人、十勝１７人、後志１６人、日高８人、空知５人、釧路４人、留萌、根室各３人、上川２人と千葉県１人。道は既感染者のうち２４人が英国型変異株だったと明らかにした。この中には渡島の１人、桧山の１人が含まれる。

また、札幌市は７人、道は２人、旭川市が１人、小樽市が１人の死亡を公表した。