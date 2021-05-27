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市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに年代非公表の男性１人が新型コ...
【江差】江差署（武田直人署長）はこのほど、ボランティアで地域の交通安...
【北斗】「北斗市夏まつり」の実行委員会は２５日、新型コロナウイルスの...
２３日に７６歳で亡くなった函館出身の俳優、志村智雄（のりお）さんの訃...
北大大学院水産科学研究院の酒井隆一教授（６０）は、海洋生物に由来する...
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今回の決定を受けて工藤寿樹函館市長は「すべての資産が世界遺産にふさわ...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
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南茅部高校（藤井浩之校長）で２４日、地元特産のコンブを使った課題研究...
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