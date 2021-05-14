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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに５人が感...
新型コロナウイルスに関する政府の基本対処方針分科会は１４日午前、北海...
気象庁によると、１４日午前８時５８分ごろ、福島県沖を震源とする地震が...
函館市が新型コロナワクチン接種について設置している「予約受付相談専用...
市立函館保健所によると、函館市内の新型コロナウイルス新規感染者の累計...
函館乃木神社（乃木町５、松崎睦彦宮司）に１３日、輪をくぐって無病息災...
函館ＹＷＣＡピースプランニング委員会（丸山泉委員長）は函館市内で絵画...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は１３日、子どもたちの犯罪被害と交通...
【札幌】道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する...
気象庁によると、１４日午後８時４５分ごろ、日高地方中部を震源とする地...
【木古内】町鶴岡の東出雅史さん（５５）方の水田で１４日、町内のトップ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
厚沢部町は、住民サービスの向上と事務の効率化を図るため４月１日付で、...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）の新センター長に４月から、北大名...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに５人が感...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の４年生２１人がこのほ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）の３～６年生児童６８人は１２日、市...