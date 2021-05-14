新型コロナウイルスに関する政府の基本対処方針分科会は１４日午前、北海道と岡山、広島の３道県に、１６日から緊急事態宣言を発令する方針を了承した。西村康稔経済再生相が明らかにした。道に関しては１３日の段階で緊急事態適用を見送る方針を明らかにしていたが、一夜で方針を変更した。

３道県の緊急事態宣言期間は１６日から５月３１日までとしている。

３道県のほか、群馬、石川、熊本の３県に「まん延防止等重点措置」を追加適用することも決まった。