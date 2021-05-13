【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。渡島管内１人、桧山管内２人を含む道検査分で１７８人、札幌市４９９人、旭川市２０人、小樽市７人で、函館市の８人を加え計７１２人となり、一日の過去最多を大幅に更新した。

道によると、渡島の１人は年代性別非公表、桧山は４０代女性と７０代女性が感染。このほか道検査分の管内別内訳は石狩６３人を筆頭に胆振３２人、空知、十勝各１８人、釧路１０人、後志９人、根室８人、上川７人、オホーツク４人、日高、宗谷各２人と東京都、神奈川県各１人。

陽性が判明したうち、変異株の疑いがあるのは道検査分で５５人、旭川で７人、函館で４人、小樽で２人。