【速報】道内で７１２人感染 渡島１人、桧山２人
道によると、渡島の１人は年代性別非公表、桧山は４０代女性と７０代女性が感染。このほか道検査分の管内別内訳は石狩６３人を筆頭に胆振３２人、空知、十勝各１８人、釧路１０人、後志９人、根室８人、上川７人、オホーツク４人、日高、宗谷各２人と東京都、神奈川県各１人。
陽性が判明したうち、変異株の疑いがあるのは道検査分で５５人、旭川で７人、函館で４人、小樽で２人。
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