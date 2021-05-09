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はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は８日、新しく仲間...
夢を実現した人が体験談を語る「第１回ゆめマルシェ」が８日、旧野口梅吉...
公益財団法人キリン福祉財団（三宅占二理事長）が主催する、今年度「キリ...
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◇１５周年開場記念・春季オーナー杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２０日、ななえ峠室内パークゴル...
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