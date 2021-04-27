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【鹿部】町は２７日、水産経済課に所属する男性職員１人が新型コロナウイ...
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国際ソロプチミスト（ＳＩ）アメリカ日本北リジョンが行う「“夢を生きる...
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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽３０日...