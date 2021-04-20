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昨年１２月、店舗が車に突っ込まれる被害を受けて臨時休業中だった北大水...
道南のサクラの名所、五稜郭公園の開花予想日（日本気象協会１５日発表）...
市立函館保健所は１９日、同保健所の山田隆良所長（６４）が新型コロナウ...
【札幌】道と札幌市は１９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認した...
【乙部】江差署と町防犯協会（橋本紀夫会長）などは１５日、道南うみ街信...
市立函館保健所は１９日、市内で新型コロナウイルスの新たな感染者の確認...
函館市に１８日、高齢者に先行接種する米ファイザー社製の新型コロナウイ...
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道は、道内での食の安全・安心を確保するため、道食の安全・安心委員会委...
６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの優先接種が...
新型コロナウイルス感染拡大が大都市圏で続く中、春の大型連休が間近に迫...
公立高校配置計画の策定にかかる今年度１回目の地域別検討協議会が１９日...
またひとつ〝老舗〟の雑誌がなくなる。アマチュア、プロを問わず、写真愛...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
○…若手シンガー、林部智史さんのコンサート「はやしべさとし三十歳の旅...