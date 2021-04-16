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春の全国交通安全運動最終日、年金支給日に当たる１５日、函館市内の金融...
【森】町教委は１５日、町内の中学校で新型コロナウイルスの感染者が出た...
気象庁によると、１５日午後８時２４分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
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【札幌】鈴木直道知事は１５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの変...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店やホテル・...
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〇…札幌管区気象台は１５日、道内の向こう１カ月（１７日...