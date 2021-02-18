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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...
【七飯】一般社団法人ハイパーイナカクリエイトの吉田浩平代表理事（３３...
急速に発達した低気圧の影響で。ＪＲ北海道は１７日、函館―札幌間の特急...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】１７日午前７時２０分ごろ、北斗市茂辺地などで約１０戸が停電し...
ＪＲ北海道によると、１７日の低気圧接近のため、特急北斗は札幌午後２時...
函館市で先月下旬、新型コロナウイルスに感染していた７０代男性が医療体...
津軽海峡フェリーは１８日、海上荒天の影響で函館―大間間の３便を欠航し...
【木古内】町は１８日の町議会総務・経済常任委員会で、新型コロナウイル...
◇北斗市 （１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分...
函館大谷短大コミュニティ総合学科は１０日、今年度の「地域活性化プロジ...
熱い音楽を―動画配信を活用した主催ライブで熱演する函館工業高校軽音楽...
【北斗】農産物の生産工程管理に関する認証制度（ＧＡＰ、ギャップ）の一...
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