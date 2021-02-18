【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。札幌市２０人、道検査分が７人、旭川市４人、小樽市１人で、道内全体で３２人だった。函館市、渡島、桧山管内の感染者は確認されなかった。

道検査分の管内別内訳は石狩、空知、上川各２人、釧路１人。

また、道は９０代の男女３人が亡くなったと発表した。