１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...
【七飯】一般社団法人ハイパーイナカクリエイトの吉田浩平代表理事（３３...
急速に発達した低気圧の影響で。ＪＲ北海道は１７日、函館―札幌間の特急...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】１７日午前７時２０分ごろ、北斗市茂辺地などで約１０戸が停電し...
ＪＲ北海道によると、１７日の低気圧接近のため、特急北斗は札幌午後２時...
函館市で先月下旬、新型コロナウイルスに感染していた７０代男性が医療体...
強い冬型の気圧配置の影響による暴風雪で、函館・道南では１５日から１６...
発達した低気圧が北海道付近を通過し、強い冬型の気圧配置となった影響で...
市立函館保健所は１８日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
【江差】江差小学校（角田昌宏校長）の１、２年生がこのほど、同校で「自...
【七飯】北海道電力が企画した「おうちにいながら北海道地域応援企画」の...
〝食と関わり人と地域に貢献する〟を経営理念に、２００７年７月、北斗市...
遺愛女子高校に昨年１１月から、マレーシアからの留学生、エリ・チャンさ...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...