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市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
東山町会（江頭進会長）は２６日、東山小学校（澤田真次校長）の児童や教...
津軽海峡フェリーは２７日、海上荒天のため函館―大間間の１往復２便を欠...
気象庁によると、２７日午後５時４５分ごろ、内浦湾を震源とする地震があ...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２７人、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
気象庁によると、２７日午後２時７分ごろ、胆振地方中東部を震源とする地...
【白老】２７日午前８時５分ごろ、胆振管内白老町内のＪＲ室蘭線竹浦―北...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
道警は２６日、函館西署の２０代男性警察官が新型コロナウイルスに感染し...
函館市は２７日、新型コロナウイルスのワクチン接種に必要な関連経費１億...
２月１５日から開始予定の「はこだてフードフェスタ２０２１」について、...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに１４人の新型コロナウイルス感...
東山町会（江頭進会長）は２６日、東山小学校（澤田真次校長）の児童や教...
北海道剣道連盟居合道部会が行う審査会で、函館臥牛居合道部会（大矢末子...
函館アーチェリー協会のインドア１月例会が２４日、上湯川町の平川レンジ...
第一生命が毎年実施している「サラリーマン川柳（サラ川）」の優秀１００...
函館蔦屋書店（石川町）は２月７日午後２時から、同店２階ステージで、脳...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、３０日午前１０時から函館市総合福...