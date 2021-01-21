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函館市内で９人感染　クラスター関連３人、感染経路不明３人

　市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。このうち、市日乃出町の救護施設「明和園」で発生したクラスター（感染者集団）関連は３人（累計３８人）で、感染経路不明は３人。市内での感染確認は累計３５１人となった。
　同保健所によると、新たに感染が分かったのは年代非公表の男性１人、２０代女性１人、２０～９０代男性７人。このうち、６人はすでに感染が判明している市内患者の濃厚接触者や接触者。２０代男性２人と３０代男性は感染経路不明。
　いずれも、２０日の市衛生試験所または市内医療機関でのＰＣＲ検査で陽性を確認。軽症で会話可能。市内宿泊療養施設などへの入所を調整中。海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は現在調査中。
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