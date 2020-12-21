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２１日午後６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道の函館午後６時３４分発上磯...
道と札幌市、旭川市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
【森】２１日正午ごろ、ＪＲ函館線石谷―本石倉間の第四石倉トンネル札幌...
函館市は２１日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されたなか...
【桧山】桧山振興局は１８日午後４時から３０分間、管内各所で交通事故防...
気象庁によると、２１日午前２時２８分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
気象庁によると、２１日午前１時２５分ごろ、日高地方東部を震源とする地...
亀田本町第四町会（野村喜一会長）は２０日、サンタクロースに扮した役員...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、函館―丘珠間の５便と函館―奥尻間の１往復...
【七飯】七飯町歳末特別警戒および交通事故抑止作戦出動式が１６日、町役...
２１日午後６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道の函館午後６時３４分発上磯...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、函館発大阪（伊丹）行き１便を欠航、３５人...
道と札幌市、旭川市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【森】２１日正午ごろ、ＪＲ函館線石谷―本石倉間の第四石倉トンネル札幌...
【鹿部】町は新型コロナウイルスに対する追加事業として、経済支援や感染...
函館市は２１日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されたなか...
【北斗】新型コロナウイルスの感染防止に役立ててもらおうと、函館法人会...