道と札幌市、旭川市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。札幌市は６１人、道検査分は４５人、旭川市は４人で、一日の感染確認は計１１０人となった。渡島、桧山管内での感染者は２０日に続き確認されなかった。

道検査分の内訳は胆振管内２２人、十勝管内１３人、石狩管内８人、後志管内と札幌市が各１人。

また、札幌市は４人、道は３人、旭川市は１人が亡くなったと発表した。