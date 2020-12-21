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函館市は２１日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されたなか...
【桧山】桧山振興局は１８日午後４時から３０分間、管内各所で交通事故防...
気象庁によると、２１日午前２時２８分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
気象庁によると、２１日午前１時２５分ごろ、日高地方東部を震源とする地...
亀田本町第四町会（野村喜一会長）は２０日、サンタクロースに扮した役員...
日本航空（ＪＡＬ）は２０日、函館―丘珠間の５便と函館―奥尻間の１往復...
【七飯】七飯町歳末特別警戒および交通事故抑止作戦出動式が１６日、町役...
函館市と道によると、同市と渡島、桧山管内で２０日、新たな新型コロナウ...
【札幌、旭川】道、札幌市、旭川市は２０日、新たな新型コロナウイルス感...
冬型の気圧配置で寒気が入り込んだ影響で、２０日の渡島・桧山は冷え込み...
【森】２１日正午ごろ、ＪＲ函館線石谷―本石倉間の第四石倉トンネル札幌...
【鹿部】町は新型コロナウイルスに対する追加事業として、経済支援や感染...
函館市は２１日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されたなか...
【北斗】新型コロナウイルスの感染防止に役立ててもらおうと、函館法人会...
【桧山】桧山振興局は１８日午後４時から３０分間、管内各所で交通事故防...
酒を愛する大将夫妻が築く昭和酒場の風情を満喫 往年の銀幕スターや女性...
健康を保つために必要なこと ２００７年頃から日本は超高齢化社会となり...
酒類や雑貨などの小売店として長年地元に親しまれてきた同店。２００８年...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２３人）は、１０～１２月...
気象庁によると、２１日午前２時２８分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...