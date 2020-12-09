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道は９日、渡島管内で７人、桧山管内で２人の新たな新型コロナウイルス感...
【旭川】旭川市は９日、新たに同市内で２６人の新型コロナウイルス感染者...
【札幌、小樽】道は９日、新型コロナウイルス感染者２人が死亡し、新たに...
市立函館保健所は９日、市内在住の６０～８０代の男女７人（無職）が新型...
【北斗】９日午前１０時５分ごろ、北斗市七重浜２の道南いさりび鉄道七重...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
【乙部】乙部町が１１月１６日に町内での交通死亡事故ゼロ連続２０００日...
【乙部】長年にわたり地域の防犯活動に尽力したとして、乙部町緑町の福士...
【札幌、旭川、小樽】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を発...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
函館税関の「年末特別警戒」が９日から始まり、函館港港町埠頭コンテナヤ...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
道は９日、渡島管内で７人、桧山管内で２人の新たな新型コロナウイルス感...
函館市内で、１２月に入り灯油タンクのホースが刃物のようなもので切られ...
いつの間にか師走。ウソ…もう２０２０年が終わるなんて。...
矢田釣具店・道南釣り情報...
▽椴法華沖ババガレイ情報「深場にいた」（５日） 久しぶりのババガレイ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日、道南方面の沖で大物のサバを...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は６日午前６時半から、日浦漁港から...