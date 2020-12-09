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【乙部】長年にわたり地域の防犯活動に尽力したとして、乙部町緑町の福士...
【札幌、旭川、小樽】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を発...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
市立函館保健所は７日、水痘（水ぼうそう）の注意報を発令した。第４９週...
【札幌、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
市立函館保健所は７日、市内居住の７０代無職男性１人が新型コロナウイル...
函館市が今年度予定する財務部関係分の市有地売却額の合計は９億８８２２...
渡島総合振興局と桧山振興局は８日、２０２０年度特別交付税の１２月交付...
【北斗】第４回市議会定例会は８日開会、会期を１１日までの４日間と決め...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
【七飯】第４回町議会定例会は８日開会し、会期を１０日までの３日間と決...
【森】森町議会１２月会議が８日開会し、会期を９日までの２日間と決めた...
第４回定例函館市議会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（金沢浩幸委...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①新...
【上ノ国】町議会第４回定例会が８日開会した。この日は一般質問を行い、...
卓球の会長杯（函館卓球協会主催）の硬式の部団体戦が６日、函館アリーナ...