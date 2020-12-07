【速報】桧山で２人感染
道によると、桧山は７０代女性と年代性別非公表の１人が感染した。道検査分では、このほか石狩管内１１人、十勝管内６人、胆振管内５人、空知管内２人、釧路管内で１人の感染が確認された。
また、札幌市は５人、旭川市は１人が亡くなったと発表した。
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