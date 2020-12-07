【札幌、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染確認者の人数を発表した。桧山管内の２人を含む道検査分で２７人、札幌市で８７人（再陽性１人を含む）、小樽市で１人、旭川市で８人の感染を確認した。道内の感染確認は函館の１人を含め、延べ１２４人となった。

道によると、桧山は７０代女性と年代性別非公表の１人が感染した。道検査分では、このほか石狩管内１１人、十勝管内６人、胆振管内５人、空知管内２人、釧路管内で１人の感染が確認された。

また、札幌市は５人、旭川市は１人が亡くなったと発表した。