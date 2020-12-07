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北海道付近が高気圧に緩やかに覆われ、６日の渡島地方は晴れて気温が上が...
道は６日、桧山管内で６人、渡島管内で１人が新たに新型コロナウイルスに...
【鹿部】町教委は４日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、来年１月２...
【札幌、旭川】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
ＪＡＬ（日本航空）は６日、使用機材の整備のため、函館発丘珠行きの１便...
新型コロナ禍の中で迎える今年のクリスマスは、自宅で過ごす家庭が多いと...
道などは５日、道内全体で新たに計１８３人の新型コロナウイルス感染を確...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市、旭川市は５日、道検査分で４２人、札幌...
道は４日、桧山管内で１７人、渡島管内で１人が新たに新型コロナウイルス...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、道南の各市町では来年１月に予定さ...
少女小説「なんて素敵にジャパネスク」など数多くのヒット作品を世に送り...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が６日、２日間の日程...
○…エッセイ集「はなばあさんの想い出雑記帳」を出版した函館在住の瀧沢...
◇第４００回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、１１月２８日、...
卓球の第４２回函館会長杯硬式の部（函館卓球協会主催）は５日、函館アリ...
いじめや自殺、虐待など子どもを取り巻く社会問題に焦点を当てた映画「子...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が６日、臨時国...
金森赤レンガ倉庫では、自身で撮影した写真でオリジナルカードを作製し、...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
函館市は、１０月１３日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出さ...