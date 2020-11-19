【札幌】道は１９日、道検査分として、新たに４３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

道によると、新たな感染者は、石狩管内１４人、空知管内７人、十勝管内６人、胆振管内５人、釧路管内４人、上川、オホーツクの両管内が各２人、留萌、宗谷の両管内が各１人、神奈川県在住者が１人。渡島、桧山管内の新規感染はなかった。