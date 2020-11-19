渡島・桧山地方１９日夜から雨に注意を
１９日午前６時から２０日同６時までの２４時間で予想される雨量は、桧山北部１５０ミリ、渡島の北部・西部と桧山南部１２０ミリ、渡島東部と奥尻島８０ミリ。この間の１時間最大は渡島・桧山地方３０ミリ。
２０日にかけて予想される最大瞬間風速は、海上では渡島の東部・西部と桧山地方３０メートル。陸上では桧山南部と奥尻島３０メートル、渡島地方、桧山北部２５メートル。波の高さは渡島西部と桧山地方５メートル、渡島東部３メートル。
最新の防災気象情報に留意を呼び掛けている。
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