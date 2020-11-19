函館地方気象台によると、前線上の低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響で、渡島・桧山地方では、１９日夜はじめ頃から２０日明け方にかけて、断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがある。また、海上では２０日にかけて風が非常に強く、海はしける見込み。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、強風、高波に十分な注意を呼び掛けている。

１９日午前６時から２０日同６時までの２４時間で予想される雨量は、桧山北部１５０ミリ、渡島の北部・西部と桧山南部１２０ミリ、渡島東部と奥尻島８０ミリ。この間の１時間最大は渡島・桧山地方３０ミリ。

２０日にかけて予想される最大瞬間風速は、海上では渡島の東部・西部と桧山地方３０メートル。陸上では桧山南部と奥尻島３０メートル、渡島地方、桧山北部２５メートル。波の高さは渡島西部と桧山地方５メートル、渡島東部３メートル。

最新の防災気象情報に留意を呼び掛けている。