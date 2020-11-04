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政府は３日付で、２０２０年秋の叙勲受章者を発表した。道南からは１９人...
函館市は２日、２０２０年市文化賞の贈呈式をフォーポイントバイシェラト...
【札幌】札幌市は２日、新たな新型コロナウイルス感染を確認したと発表し...
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函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
函館市内の高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシアム函館」...
「ブリに関する紙芝居の効果があると実感する」と話すのは、渡島総合振興...