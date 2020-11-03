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【速報】小樽で２人感染　新型コロナ

　【小樽】小樽市は３日、新たに市内の２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０代女性の学生と２０代女性の会社員。１０代女性は入院中、２０代女性は入院先調整中。ともに軽症で会話ができるという。
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