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渡島保健所は６日、管内の男児１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７、...
【旭川】旭川市は６日、市内の２０代男性１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌】道は６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市地域包括支援センターゆのかわは９月２８日、市営深堀団地集会所で...
２０２１年用の年賀はがきが５日、道内で最初に函館市新川町の函館中央郵...
函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、江差発奥尻行き...
【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...
【札幌】道と札幌市は５日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと...
谷地頭町会（伊豆孝則会長）は４日、函館市青少年研修センター（ふるる函...
【森】任期満了に伴う町長選が６日告示され、新人で元町職員の佐々木陽市...
渡島保健所は６日、管内の男児１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７、...
【森】森署と函館運輸支局は５日、道の駅「つど～る・プラザ・さわら」付...
箱館奉行所（丸山千明館長）は３日、同館内の大広間で「ヴァイオリン・バ...
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【札幌】道は６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
【木古内】道南と青森県の女性まちおこしグループ「津軽海峡マグロ女子会...
【厚沢部】鶉小学校（浅沼珠恵校長）の３・４年生の児童６人がこのほど、...
第７３回秋季北海道高校野球大会第３日（１０月６日）札幌円山球場 ▽２回...