【札幌】道と札幌市は４日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと発表した。札幌市が１５人、道検査分が７人の計２２人で、道内の累計感染者は延べ２１８１人（実人数２１５９人）となった。

札幌市によると、新たな感染者は、男性が２０代３人、１０代、３０代、４０代、５０代が各１人、女性が２０代２人、４０代と年代非公表が各１人、性別非公表の２０代が１人、年代・性別とも非公表が３人。

道検査分では、７人全員の年齢が２０代。石狩管内で４人（男性１人、女性２人）、胆振管内の男性１人、留萌管内の男性１人、十勝管内の女性１人の感染が確認された。