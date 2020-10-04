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【速報】道内で２２人の感染確認　札幌で１５人

　【札幌】道と札幌市は４日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと発表した。札幌市が１５人、道検査分が７人の計２２人で、道内の累計感染者は延べ２１８１人（実人数２１５９人）となった。
　札幌市によると、新たな感染者は、男性が２０代３人、１０代、３０代、４０代、５０代が各１人、女性が２０代２人、４０代と年代非公表が各１人、性別非公表の２０代が１人、年代・性別とも非公表が３人。
　道検査分では、７人全員の年齢が２０代。石狩管内で４人（男性１人、女性２人）、胆振管内の男性１人、留萌管内の男性１人、十勝管内の女性１人の感染が確認された。
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