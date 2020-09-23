【札幌、小樽】道と小樽市は２３日、道検査分と同市関係分でそれぞれ１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。札幌市の１０人と合わせ道内の感染者は１２人となった。道内の累計感染者は延べ１９９６人。

小樽市によると、２２日に６０代男性１人の感染を確認。道検査分は石狩管内の１０代男性１人。