函館新聞電子版

  • 函館合同花火2020
    動画配信
  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 特集
    秋季北海道高校野球
  • クマ出没マップ
    出没マップ

【速報】石狩１人、小樽１人、道内新規感染は計１２人に

　【札幌、小樽】道と小樽市は２３日、道検査分と同市関係分でそれぞれ１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。札幌市の１０人と合わせ道内の感染者は１２人となった。道内の累計感染者は延べ１９９６人。
　小樽市によると、２２日に６０代男性１人の感染を確認。道検査分は石狩管内の１０代男性１人。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      【速報】札幌で１０人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌】札幌市は２３日、同市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...

      【速報】札幌で１０人感染
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      【速報】札幌で１０人感染

      [ 社会 ]

      　【札幌】札幌市は２３日、同市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...

      【速報】札幌で１０人感染
      最新記事一覧へ
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      最新ニュース

      【速報】石狩１人、小樽１人、道内新規感染は計１２人に

      【速報】石狩１人、小樽１人、道内新規感染は計１２人に

      【速報】札幌で１０人感染

      【速報】札幌で１０人感染

      特設マルシェ「いにしえ市場」にぎわう

      特設マルシェ「いにしえ市場」にぎわう

      児童が防災への知識深める　ネイパル森でキャンプ

      児童が防災への知識深める　ネイパル森でキャンプ

      ＰＯＯＬ　小池利成さん／そば処　江戸八　かつ丼ともりそば

      ＰＯＯＬ　小池利成さん／そば処　江戸八　かつ丼ともりそば

      特殊詐欺未然防止　佐藤さんと木村さんに西署が感謝状

      特殊詐欺未然防止　佐藤さんと木村さんに西署が感謝状

      ９月は船員労働安全月間　訪船などで安全対策を確認　運輸局

      ９月は船員労働安全月間　訪船などで安全対策を確認　運輸局

      お魚をプログラミング！　函館で教室

      お魚をプログラミング！　函館で教室

      函大　延長１０回サヨナラ負け　２３日から優勝決定戦へ

      函大　延長１０回サヨナラ負け　２３日から優勝決定戦へ

      鹿部のコンブクルーズなど決める　道南地域づくり協議会がモニターツアー

      鹿部のコンブクルーズなど決める　道南地域づくり協議会がモニターツアー

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      9月23日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      9月23日のイベント情報

      2020年9月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      ハコラク