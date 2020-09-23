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【上ノ国】町教委はこのほど、地域住民に重要文化財の旧笹浪家住宅を憩い...
【札幌、小樽】道と小樽市は２３日、道検査分と同市関係分でそれぞれ１人...
【札幌】札幌市は２３日、同市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で「ネイ...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館西署（奈良敏明署長）は１６日、...
毎年９月は「船員労働安全衛生月間」。道運輸局は今年度、新型コロナウイ...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１９、２０の両日、函館朝市え...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午前１０時から、「オンライン...
函館市松風町の多目的スペース「函館あうん堂」（笹井完一代表）に新しい...
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函館西高校（佐藤裕之校長）はこのほど、同校周辺で生徒有志とＰＴＡ役員...
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【木古内】木古内署は２１日、秋の交通安全運動（２１～３０日）の開始に...
矢田釣具店・道南釣り情報...
１７日早朝、フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフと常連が、遊漁船で...