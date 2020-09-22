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国連が定める「国際平和デー」の２１日、函館護国神社（大橋幸生宮司）で...
秋の４連休３日目の２１日、函館市のベイエリアは好天に恵まれ、道内外か...
【知内】町郷土資料館はこのほど、第２回知内学のすすめを開講した。講師...
【札幌】道と札幌市は２１日、道内に住む８０代男性１人が死亡し、道内で...
少子高齢化が進む函館市では、６５歳以上の老年人口の割合が年々高まって...
渡島総合振興局と桧山振興局、函館市は住民基本台帳に基づく１００歳以上...
１９日に函館市内計４カ所で打ち上がった「函館合同花火２０２０～未来へ...
２０日午前８時４０分ごろ、北海道新幹線奥津軽いまべつ―木古内間で、盛...
【七飯】函館七飯スノーパークは１２日、長年にわたる施設利用と道南のス...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
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ゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」で制作したゲーム作品の発表会...
函館市内の小学生の保護者有志でつくる「函館キッズサポーターズ」（干山...
１９９６年に１４期生として入学した獅子谷仁さん（４０）＝同窓会幹事、...
「自分へのご褒美、大切な人への贈り物に使ってほしいから、妥協のない、...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
新婚世帯の新生活にかかる費用に対し、最大６０万円を補助する方針を内閣...