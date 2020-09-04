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【札幌】道は３日、道検査分で新型コロナウイルスの感染者は確認されなか...
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夏休みで釧路、阿寒湖を旅してきた。午前９時ごろに到着した釧路空港の気...
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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録を後押ししようと活動...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は５日から多言語講...