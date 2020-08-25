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【旭川】旭川市は２５日、同市内の５０代女性１人が新型コロナウイルスに...
【札幌】札幌市は２５日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
函館市、渡島、江差の各保健所は２５日午前１０時、食中毒警報を発令した...
函館市本通２の寺谷泰広さん（６５）は、北海道の発展に貢献した人物を紹...
函館市は、市が設置している「市青少年補導センター」の２０１９年度実績...
【上ノ国】町観光振興公社は、「第１回道の駅上ノ国もんじゅフォトコンテ...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市は２４日、道内で新たに８人が新型コロ...
【北斗】中野通中部自治会（佐々木清美会長）は２３日、中野通団地集会室...
核兵器の廃絶を求める署名運動を通じ、広島、長崎での原爆の記憶など第二...
函館地区退職者連合（函退連、鍋谷輝明会長）と連合北海道渡島地域協議会...
函館高専（伹野茂校長）は９月２６日、初めて女子中学生（全学年）と家族...
ＪＲグループは９月１日から、年齢の合計が８８歳以上の夫婦を対象にＪＲ...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（９～１１月）の天候の見通...
函館市は２５日、花の栽培や管理を通じて、命の大切さや思いやりの心など...
【江差、上ノ国】日本野鳥の会道南桧山は、３０日に開く「江差町・上ノ国...
【江差】函館開発建設部と桧山振興局は２４日、今年度の「桧山地域づくり...
道南落語倶楽部は、３０日午後２時からテーオーデパート６階イベントホー...
函館出身で東京都在住の俳人、川越歌澄さん（４９）がこのほど、自身２冊...
【森】町と大手通信キャリアのソフトバンクは２４日、教育分野のＩＣＴ（...