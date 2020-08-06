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函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、「僕たちのヒーロー・ヒロイン」と...
【江差】町本町の法華寺通り商店街組合（笹浪一始会長）は３日から、同商...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は４日、新型コロナウイルスの感...
道内に住む外国人の相談窓口「北海道外国人相談センター」（札幌）は２日...
函館地方気象台によると、渡島・桧山地方は６日明け方から昼過ぎにかけて...
【札幌】道と札幌市は５日、道内で１４人が新型コロナウイルスに感染した...
江差保健所は５日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
函館地方気象台によると、北海道付近で大気の状態が非常に不安定となる影...
恵山岬沖に太平洋戦争中に沈没した米海軍の潜水艦「アルバコア」の探索プ...
３日午後８時４５分ごろ、函館市日吉町２の無職女性（６７）が買い物に行...
〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で需要が落ち込んだ国産農林水産...
函館市総合福祉センターは５日、今年度１回目の防災・防火訓練を実施した...
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。法律上は主体的に感染対策に...
市立函館博物館（阿部貴樹館長）はこのほど、同館の収蔵品をホームページ...
道は今年度、道内の飲食店や観光施設で食のユニバーサル対応（できるだけ...
函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
夏祭りの雰囲気を味わうイベント「はこだてみらい館夏まつり‼」（２５日...
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