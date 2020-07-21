日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
【札幌】道は２１日、道調査分で新型コロナウイルスの新規感染者はなかっ...
【北斗】道教育大函館校の田村伊知朗教授（政治学）がこのほど、浜分ふれ...
【木古内】木古内署などは１８日、夏の交通安全運動（１３～２２日）に合...
地域における長年の防犯・防災活動をたたえて、函館市の昭和町会（出町捷...
長年にわたり嘱託警察犬の訓練、指導に当たり、警察の捜査、捜索に協力し...
函館市国際水産・海洋総合研究センター（弁天町）で２０日、大型実験水槽...
函館中央署と道警函館方面本部交通課は１７日夜、同署裏手の市道で飲酒運...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２０日、函館競馬場（駒場町）、Ｊ－ＰＬＡＣ...
【札幌】札幌市は２０日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
【北斗】市議会第３回臨時会は２１日、開かれ、新型コロナウイルスの緊急...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は２１日、市内で新たに８人が新型コロナウイ...
【乙部】乙部町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）は２４日午前１...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２７日...
【札幌】道は２１日、道調査分で新型コロナウイルスの新規感染者はなかっ...
【北斗】道教育大函館校の田村伊知朗教授（政治学）がこのほど、浜分ふれ...
【木古内】木古内署などは１８日、夏の交通安全運動（１３～２２日）に合...
【上ノ国】第８回史跡上之国館跡整備検討委員会（臼杵勲委員長）が１９、...