【札幌、小樽、旭川】札幌市は２１日、市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。年代・性別非公表が２人、年代非公表の男性１人、年代非公表の女性２人、３０代女性１人、１０代女性１人、４０代男性１人。また小樽市は同日、年代・性別非公表の１人が感染したと発表した。旭川市では同日、２０代男性１人が感染したと発表した。道検査分は感染者が確認されず、この日の合計は１０人、道内の感染者は延べ１３６１人となった。