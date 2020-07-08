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大雨に見舞われた道南で８日、鉄道と空の便に運休や遅れ、欠航が相次いだ...
【札幌】札幌市は８日、市内在住の３人が新型コロナウイルスに感染したと...
長万部周辺の大雨と河川増水の影響で、ＪＲ北海道は８日午前から、室蘭線...
【七飯】つぼ八ななえ店は３日、町に１００万円を寄付した。寄付金は保健...
長万部周辺の大雨の影響で、ＪＲ北海道は８日午前から、室蘭線と函館線の...
道は８日、十勝管内の女性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
８日午前４時４５分ごろ、ＪＲ函館線函館駅構内のポイントの不具合のため...
平谷折谷建設（函館市大森町、平谷信行社長）など建設会社６社が３日、函...
カトリック教会の函館宣教司牧評議会青年交流部は５日、カトリック湯川教...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、飯田浩二代表理事）は７日、同団体のフ...
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三陸沖巨大地震を想定した自衛隊の災害対処訓練が７日、津軽海峡フェリー...
七飯の食を考える会（田中いずみ会長）主催の「シェフとの料理教室」が７...
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７月に入り函館沖でが船イカ釣りシーズンが本格化。すでに３０ハイ～４０...
今年もいよいよ船イカ釣りシーズン開幕。５日早朝、フィッシュランド西桔...
七重浜にてキス釣りが盛り上がっている模様。釣りスタイルはいたって簡単...
矢田釣具店・道南釣り情報...