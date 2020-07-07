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新型コロナウイルス感染拡大を受け、函館市内の各小学校が児童に対し、７...
道教育大函館校と公立はこだて未来大の女子学生でつくり、女性が誇りを持...
函館巴ライオンズクラブ（ＬＣ、高野和哉会長）は同会として最後の活動と...
■上ノ国で１頭 ６日午後４時ごろ、上ノ国町勝山の町道八幡野１号線を車...
道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなか...
【札幌】道と札幌市は６日、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されな...
【知内】町教委社会教育主事の上野英孝さん（４２）がこのほど、国が一律...
函館地区交通運輸産業労働組合協議会（佐々木勝弘議長）は５日、元町地区...
【札幌】道は５日、空知管内の性別、年代非公表の１人が新型コロナウイル...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
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【松前】温泉旅館矢野（町福山）はこのほど、２種類の松前漬けと数の子を...
【森】さわら小学校（後木明生校長、児童１３９人）でこのほど、「人権の...
【北斗】北斗市野菜生産出荷組合（椛澤健一組合長）は２日、市内の介護、...
【江差】江差高校（高橋敏史校長）で１５年以上も続く「浴衣の着付け講座...
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函館市は、市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券を追加発...