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■上ノ国で１頭 ６日午後４時ごろ、上ノ国町勝山の町道八幡野１号線を車...
道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなか...
【札幌】道と札幌市は６日、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されな...
【知内】町教委社会教育主事の上野英孝さん（４２）がこのほど、国が一律...
函館地区交通運輸産業労働組合協議会（佐々木勝弘議長）は５日、元町地区...
【札幌】道は５日、空知管内の性別、年代非公表の１人が新型コロナウイル...
５日午後０時５分ごろ、ＪＲ函館駅構内で、函館発森行きの普通列車に表示...
札幌管区気象台は１日、道内の６月の天候状況をまとめた。函館の月平均気...
函館の商工関係者らでつくる「函館警察官友の会」（久保俊幸会長）は３日...
【小樽】小樽市は４日、同市の８０代男性１人が新型コロナウイルスに感染...
道高野連が独自で開催する夏季北海道大会函館支部大会（１１日開幕）に向...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
函館巴ライオンズクラブ（ＬＣ、高野和哉会長）は同会として最後の活動と...
■上ノ国で１頭 ６日午後４時ごろ、上ノ国町勝山の町道八幡野１号線を車...
アーチェリーの函館市杯（函館アーチェリー協会主催）が５日、根崎公園ア...
総合物流業のキョーツー（北斗市、藤山幸伸社長）は２日、函館山ロープウ...
道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなか...