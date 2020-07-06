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【速報】道内で新たな感染確認されず　３日ぶり

　道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなかった。道内で陽性確認がゼロだったのは、７月３日以来３日ぶり。
　同日の検査数は、道が６２件、札幌市が７３件、函館市４件の計１３９件だった。旭川、小樽の両市の検査はなかった。
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