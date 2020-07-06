【知内】町教委社会教育主事の上野英孝さん（４２）がこのほど、国が一律...
函館地区交通運輸産業労働組合協議会（佐々木勝弘議長）は５日、元町地区...
【札幌】道は５日、空知管内の性別、年代非公表の１人が新型コロナウイル...
５日午後０時５分ごろ、ＪＲ函館駅構内で、函館発森行きの普通列車に表示...
札幌管区気象台は１日、道内の６月の天候状況をまとめた。函館の月平均気...
函館の商工関係者らでつくる「函館警察官友の会」（久保俊幸会長）は３日...
【小樽】小樽市は４日、同市の８０代男性１人が新型コロナウイルスに感染...
第一生命保険函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス長）は３日、道...
７日の七夕を前に、函館空港ターミナルビル（函館市高松町）にササ飾りが...
【七飯】七飯町社会福祉協議会は、本町地域センターロビーにマスク回収ボ...
【札幌】道と札幌市は６日、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されな...
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見る者の心を動かすリアルを追求し 思わず食べたくなるミニチュアを 大...
福島町を拠点に一般・産業廃棄物の収集・運搬を手掛ける。福島・松前両町...
【上ノ国】７日の七夕を前に上ノ国保育所の園児が３日、道の駅「上ノ国も...
【北斗】上磯中学校吹奏楽部は６日午後６時半から、総合文化センターかな...
第１８回北海道バドミントン選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミン...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生が「ＩＡＩ×フ...